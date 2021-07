Advertising

fisco24_info : Europei: doodle di Google omaggia finale Italia-Inghilterra: Stasera l'attesa sfida - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: doodle di Google omaggia finale Italia-Inghilterra: (ANSA) - ROMA, 11 LUG - Omaggio di Go… - iconanews : Europei: doodle di Google omaggia finale Italia-Inghilterra - serenel14278447 : Europei: doodle di Google omaggia finale Italia-Inghilterra - positanonews : #Calcio #Copertina #Sport Il Doodle di Google di oggi dedicato alla finale degli Europei di Calcio: oggi il giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei doodle

Agenzia ANSA

Omaggio di Google alla finale deglidi Calcio da parte di Google, che oggi dedica il '' della sua homepage alla finale di Wembley fra Italia e Inghilterra. Nel disegno stilizzato si vede un simbolico campo verde su cui ...... torna la sede unica LA FINALE DEGLI2021 È ARRIVATA È il giorno della resa dei conti per gli2020 e Google non poteva non dedicare ildi oggi, domenica 11 luglio 2021 , alla ...Nel disegno stilizzato si vede un simbolico campo verde su cui troneggiano le due bandiere, che prendono il posto delle due 'o' del motore di ricerca euro-2020-doodle-di-google ...Omaggio di Google alla finale degli Europei di Calcio da parte di Google, che oggi dedica il 'doodle' della sua homepage alla finale di Wembley fra Italia e Inghilterra. (ANSA) ...