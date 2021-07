Europei | Donnarumma | ' Siamo stati straordinari | non abbiamo mai mollato'

(Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) - "felici. Nondi un centimetro. Sapete bene tutti da dovepartiti. E' una cosa incredibile,una squadra fantastica e ce lo meritiamo". Lo ha detto Gianluigia Rai Sport dopo il successo a Euro 2020. Poi sul gol subito all'inizio ha aggiunto: "poteva ammazzarci ma quelli nonnoi. Noiquelli che non mollano mai. Quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone. Non era facile ma ...

Advertising

repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - Corriere : Italia campione d’Europa, Donnarumma para il rigore di Saka, inglesi battuti ... - Corriere : Pagelle: Donnarumma decisivo, Chiesa cattedrale, Chiellini Braveheart e Bonucci divino - Gianmarcograss4 : RT @SkySport: ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore a Saka ????… - sconticchio : RT @SkySport: ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore a Saka ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Donnarumma

E anche questa volta i tiri dal dischetto ci sorridono,e Pickford ne parano due a testa,... E in questitutta una nazione (cancellando per un attimo, per un sospiro l'ombra lunga ...Decisive due parate diLo ha etto Giorgio Chiellini a Sky dopo il successo a Euro 2020. Arriva Donnarumma e Chiellini aggiunge scherzosamente: "Chiamiamo tutti i portieri Gigi, così ne troviamo uno ogni vent'anni", dicono ...L'Italia è stata migliore, ha vinto perché in porta ha Donnarumma, ma gli Azzurri non hanno trionfato ... Erano convinti di essere i più forti, ma "i campioni dell'Europa siamo noi". Non bisogna ...