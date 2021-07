(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Unasfavillante, che hato difin dall'inizio, facendo sfoggio di una abilità e di undi". E' il commento a caldo di Giancarlo De, che commenta così con l'Adnkronos ladegli Azzurri subito dopo l'impresa a Wembley contro l'Inghilterra, dove è stata incoronata 'regina' degli Europei. "In merito a questa partita ci siamo fatti sorprendere da una partenza a razzo dell'Inghilterra ma poi, piano piano, con molta abilità siamo riusciti a gestire e ...

TV7Benevento : **Europei: De Sisti, 'nazionale che brilla di luce propria, è collettivo di primo livello'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Europei Sisti

Sky Sport

Nella settimana che conduce all'atto finale deglidi Calcio 2020, Rete4 decide di omaggiare tutti gli amanti dello sport con un film divenuto ... De, Zico, Ancelotti e Graziani , tanto che ...Per presentare Belgio Italia, sfida dei quarti di finale degli2020 abbiamo sentito Giancarlo De: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net. PROBABILI FORMAZIONI ...La prima volta in cui l'Italia divenne Campione d'Europa, fu nel 1968: la vittoria rappresentò un evento gigantesco, straordinario e sino a oggi irripetibile Era l'Italia dei governi balneari, del pud ...Nei prossimi giorni sono attesi alla mostra anche il grande Giancarlo De Sisti, detto Picchio, Campione d'Europa nel 1968 e vice Campione del mondo nel 1970 e Fabio Grosso Campione del mondo nel 2006.