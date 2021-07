Europei: Conte, ‘Italia sul tetto d’Europa, dopo tante sofferenze questa grande gioia’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “L’Italia sul tetto d’Europa!!! dopo tante sofferenze ci regalate questa grande gioia: ragazzi siamo fieri, fierissimi di voi! Bandiera italiana”, scrive su Twitter Giuseppe Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “L’Italia sul!!!ci regalategioia: ragazzi siamo fieri, fierissimi di voi! Bandiera italiana”, scrive su Twitter Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

aletrocino : Proprio il giorno giusto per m5s per comunicare l’intesa conte-grillo. Ma forse giusto così, meglio non farsi tropp… - TV7Benevento : Europei: Conte, 'Italia sul tetto d'Europa, dopo tante sofferenze questa grande gioia'... - vanabeau : @64domenico Perché? Ci ha portato fortuna. Tolto Conte abbiamo vinto gli europei - Rosina62689046 : @GiuseppeConteIT Oggi è il giorno dei tre regali; il compleanno di mio marito, la vittoria agli Europei , è il rito… - LucaErma : RT @RenzoMattei: Giuseppe Conte sta facendo di tutto per impedire la vittoria dell'Italia nella finale degli Europei ma non glielo permette… -