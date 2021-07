Advertising

TV7Benevento : Europei: Bonetti, 'che gioia che ci avete dato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Bonetti

Metro

...discriminazioni contro le persone Lgbtqi+ che riporta l'Italia in linea con gli altri Paesi... Le proposte: via l'identità di genere, spunta una postilla pro - Vaticano Perfino laha ...... due volte medaglia di bronzo aglidi atletica paralimpica. Molti sono anche gli amici che ...in sella al tandem composto dalla coppia campione dItalia 2021 Alessia Refolo e Giorgiache ..."La ministra della Famiglia e la Garante dell'infanzia nazionale intervengano immediatamente sul posto a Malta per verificare le condizioni dei minori chiusi nell'hotel covid e per richiedere l'immedi ...Non è scattato lo scorso 1 luglio ma arriverà nel 2022 l’assegno unico universale per i figli under 21. L’approvazione della legge delega 41/2021 è ...