**Europei: Berrettini, ‘successo azzurri mi ripaga dell’amarezza per sconfitta Wimbledon’** (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) – “Questo successo mi ripaga dell’amarezza per la sconfitta a Wimbledon. Sono venuto apposta allo stadio, ho visto dal secondo tempo e forse ho portato anche un pochino bene….ho sofferto tantissimo”. Lo ha detto Matteo Berrettini alla Rai sul successo azzurro a Wembley, dopo la sconfitta a Wimbledon con Djokovic. “Ora le Olimpiadi, altro grande obbiettivo e vediamo cosa succede”, ha concluso Berrettini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) – “Questo successo miper laa Wimbledon. Sono venuto apposta allo stadio, ho visto dal secondo tempo e forse ho portato anche un pochino bene….ho sofferto tantissimo”. Lo ha detto Matteoalla Rai sul successo azzurro a Wembley, dopo laa Wimbledon con Djokovic. “Ora le Olimpiadi, altro grande obbiettivo e vediamo cosa succede”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

