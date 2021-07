Europei | Berlusconi posta foto con Galliani | ' comunque vada orgogliosi di voi | Forza Italia'

(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - Silviounaa partita in corso insieme ad Adrianodavanti a un maxi schermo per vedere la Nazionale. "di voi.", scrive il leader di FI su Twitter.

SPORT Italia - Inghilterra, la foto della finale degliI PREMI Italia - Inghilterra, ... Silvioha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ad Adriano Galliani , mentre guardano ......' It's coming home ' ('Sta arrivando a casa') che gli inglesi cantano sicuri di vincere gli. Silvioha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ad Adriano Galliani , mentre ...Roma, 11 lug Silvio Berlusconi posta una foto a partita in corso insieme ad Adriano Galliani davanti a un maxi schermo per vedere la Nazionale. "Comunque vada, ...Italia-Inghilterra Berlusconi sostiene gli azzurri con un post social che si rivela profetico: l'ex Patron del Milan crede nella Nazionale.