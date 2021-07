Europei 2021, Tom Cruise rivela: “Ecco chi tiferò tra Inghilterra e Italia”. La telefonata alla Nazionale (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo il caso del rigore durante la partita Danimarca – Inghilterra, serpeggia sui social un certo malumore e anche chi non è Italiano sembra voler sostenere la nostra Nazionale. Non così è per Tom Cruise, leggenda di Hollywood. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’attore americano ha augurato agli inglesi “il meglio” in vista della finale dell’Europeo. Il capitano della squadra inglese Harry Kane ha raccontato a BBC Radio 5 Live che il protagonista di Mission Impossible ha chiamato personalmente la squadra incoraggiandola a vincere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo il caso del rigore durante la partita Danimarca –, serpeggia sui social un certo malumore e anche chi non èno sembra voler sostenere la nostra. Non così è per Tom, leggenda di Hollywood. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’attore americano ha augurato agli inglesi “il meglio” in vista della finale dell’Europeo. Il capitano della squadra inglese Harry Kane ha raccontato a BBC Radio 5 Live che il protagonista di Mission Impossible ha chiamato personalmente la squadra incoraggiandola a vincere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - matteosalvinimi : Che emozioni. Allora avevo 9 anni e festeggiai in Trentino, a Baselga di Pinè, dove stavo facendo il campo Scout es… - Gazzetta_it : La lettera degli eroi del Mundial ‘82 ai ragazzi di Mancini: 'Ci rivediamo in voi' #ItaliaInghilterra #Euro2020 - EndBlasphemylws : Avvocati europei si levano in difesa del collega Malook, paladino dei cristiani perseguitati - FQMagazineit : Europei 2021, Tom Cruise rivela: “Ecco chi tiferò tra Inghilterra e Italia”. La telefonata alla Nazionale -