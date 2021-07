Europei 2021 | Roberto Mancini | “Vittoria meritata | ragazzi straordinari!”

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è campione d’Europa. Per la seconda volta nella propria storia la Nazionale vince e batte a Wembley l’Inghilterra. Un’impresa che si è compiuta ai calci di rigore dopo che gli uomini di Southgate erano passati in vantaggio grazie a un gol di Shaw. Nella ripresa gli azzurri sono riusciti a riprendere le fila del match con un gol di Bonucci. Ai rigori, un superlativo Gianluigi Donnarumma ha regalato laai nostri portacolori al termine di una lotteria dei rigori soffertissima. “Isono stati straordinari e hanno conquistato unaimportantissima. Sono felice per come abbiamo giocato e per quello che questo ...

repubblica : ?? L'Italia campione d'Europa!!! Inghilterra sconfitta a Wembley: dal dischetto sbagliano Belotti e Jorginho, ma Don… - Corriere : Italia campione d’Europa, Donnarumma para il rigore di Saka, inglesi battuti ... - matteosalvinimi : Che emozioni. Allora avevo 9 anni e festeggiai in Trentino, a Baselga di Pinè, dove stavo facendo il campo Scout es… - RaiRadio2 : RT @RaiPlay: ???? CAMPIONI D’EUROPA ?? ???? #ItaliaInghilterra 1-1 (4-3 d.c.r) ? IT’S COMING ROME! Gli #Azzurri vincono #Euro2020 Battuti gli… - gabicolombano6 : RT @repubblica: Italia campione d'Europa, Mancini: 'Squadra meravigliosa' -

Gli Azzurri vincono il loro secondo Europeo dopo la vittoria nel 1968. La partita si era aperta con la doccia fredda in avvio con il gol di Shaw al 2'. La risposta degli uomini di Mancini nella ...Dopo il pareggio tra tempi regolamentari e supplementari, l'Italia ha battuto l'Inghilterra ai rigori: torniamo a vincere dopo 53 ...23.56 Italia campione d'Europa dopo i rigori Italia campione d'Europa. A Wembley in- glesi ko ai rigori 4-3 (1-1 dopo 120'). Pronti via e l'Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l'Ita ...Tom Cruise, David Beckham, Kate Moss sono alcuni tra i vip presenti questa sera in tribuna autorità per la finale degli Europei a Wembley. Ma ci sono anche il presidente della Repubblica italiana Serg ...