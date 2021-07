Europei 2021, “Mangeremo pizza con l’ananas”. Gli inglesi provocano gli italiani così (Di domenica 11 luglio 2021) Forse il clima pre-finale dell’Europeo si sta facendo alquanto imbarazzante (anzi ‘cringe’ per usare un termine molto amato dai giovanissimi). O meglio, se da una parte l’Italia usa l’arma dell’ironia, dall’altra l’Inghilterra è convinta di poter rispondere con… la pizza all’ananas. Sì, avete capito bene. Da qualche giorno gli inglesi hanno lanciato una sfida sui social di cui stanno parlando tutti i quotidiani britannici. A riportarlo è anche il Corriere, che cita il DailyStar e la sua prima pagina provocatoria: una bella pizza con ananas e un titolo ‘divertentissimo’: “Abbiamo sentito che gli italiani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Forse il clima pre-finale dell’Europeo si sta facendo alquanto imbarazzante (anzi ‘cringe’ per usare un termine molto amato dai giovanissimi). O meglio, se da una parte l’Italia usa l’arma dell’ironia, dall’altra l’Inghilterra è convinta di poter rispondere con… laal. Sì, avete capito bene. Da qualche giorno glihanno lanciato una sfida sui social di cui stanno parlando tutti i quotidiani britannici. A riportarlo è anche il Corriere, che cita il DailyStar e la sua prima pagina provocatoria: una bellacon ananas e un titolo ‘divertentissimo’: “Abbiamo sentito che gli...

