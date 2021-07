Europei 2021, cresce l’attesa per la Finale a Londra. Petardi sotto l’hotel azzurro nella mattina (Di domenica 11 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli verso il calcio d’inizio di Italia-Inghilterra, Finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile in programma questa sera a Londra alle ore 20 locali e 21 italiane. Una giornata che è cominciata molto presto per gli Azzurri a causa dello scoppio di prima mattina di alcuni Petardi e fuochi d’artificio nei pressi dell’hotel che ha ospitato la squadra di Roberto Mancini per la notte. Secondo quanto riportato da Sky News Uk, la “bravata” sarebbe stata attribuita ad un gruppo di tifosi inglesi, ma fonti italiane confermano il fatto ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli verso il calcio d’inizio di Italia-Inghilterra,dei Campionatidi calcio maschile in programma questa sera aalle ore 20 locali e 21 italiane. Una giornata che è cominciata molto presto per gli Azzurri a causa dello scoppio di primadi alcunie fuochi d’artificio nei pressi delche ha ospitato la squadra di Roberto Mancini per la notte. Secondo quanto riportato da Sky News Uk, la “bravata” sarebbe stata attribuita ad un gruppo di tifosi inglesi, ma fonti italiane confermano il fatto ...

Advertising

matteosalvinimi : Che emozioni. Allora avevo 9 anni e festeggiai in Trentino, a Baselga di Pinè, dove stavo facendo il campo Scout es… - DiMarzio : #EURO2020 | #EuroFinal, brutte notizie per l'#ENG di #Southgate: #Foden non sarà disponibile contro l'Italia - Gazzetta_it : La lettera degli eroi del Mundial ‘82 ai ragazzi di Mancini: 'Ci rivediamo in voi' #ItaliaInghilterra #Euro2020 - VisitMele : GOVERNO ITALIANO MINISTERO DELLA SALUTE Comunicato 11.07.2021 Allerta INTERNAZIONALE variante Delta, incremento de… - Dr_AnnaLusardi : @ITAedufin ha firmato un protocollo di intesa con @Coninews, per lavorare insieme a tanti atleti. Alleniamoci per… -