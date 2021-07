Euro2020, la finale dell’Europeo nella caffetteria italiana più antica di Londra (Di domenica 11 luglio 2021) Inghilterra-Italia, la finale dell’Europeo, è anche un incontro che da decine di anni avviene tutti i giorni per le strade di Londra. Ci sono locali in cui le origini italiane si sono fuse con le abitudini inglesi e dove è davvero difficile capire come schierarsi per la sfida di domani. È il caso di Pellicci, la più antica caffetteria italiana a Londra, fondata nel 1900 e dichiarata “bene nazionale” dall’English Heritage, l’associazione a tutela del patrimonio storico e culturale britannico. .Di Alessandro Allocca Leggi su udine20 (Di domenica 11 luglio 2021) Inghilterra-Italia, la, è anche un incontro che da decine di anni avviene tutti i giorni per le strade di. Ci sono locali in cui le origini italiane si sono fuse con le abitudini inglesi e dove è davvero difficile capire come schierarsi per la sfida di domani. È il caso di Pellicci, la più, fondata nel 1900 e dichiarata “bene nazionale” dall’English Heritage, l’associazione a tutela del patrimonio storico e culturale britannico. .Di Alessandro Allocca

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - gigiodonna1 : Ci siamo. Pronti per la finale ????#EURO2020 @azzurri #VivoAzzurro - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - gringolet : RT @perchetendenza: 'OGGI È IL GIORNO' e 'TODAY IS THE DAY': Perché questa sera alle 21:00 l'Italia affronterà l'Inghilterra nella finale d… - pasto_388 : RT @SkySport: ???? Tifosi italiani 'sfidano' il muro inglese ???? e vengono salutati con rispetto dalla bolgia ?? @DiMarzio ? ??? ITALIA ?? INGHIL… -