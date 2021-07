Euro 2020, Inghilterra: punti forti e deboli della Nazionale dei Tre Leoni (Di domenica 11 luglio 2021) L’Inghilterra di Gareth Southgate si prepara ad affrontare, stasera alle 21:00, nella fantastica cornice di Wembley, l’Italia di Roberto Mancini nella finalissima di Euro 2020. Alla prima finale Europea della sua storia, la Nazionale dei Tre Leoni si presenta alla sfida con gli Azzurri con la miglior difesa del torneo (solo un gol subito) e una voglia incommensurabile di portare a casa un titolo che manca dal Mondiale casalingo del 1966. Reduce da un percorso pressoché perfetto che l’ha vista “incepparsi” solo nella sfida della fase a gironi contro i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) L’di Gareth Southgate si prepara ad affrontare, stasera alle 21:00, nella fantastica cornice di Wembley, l’Italia di Roberto Mancini nella finalissima di. Alla prima finalepeasua storia, ladei Tresi presenta alla sfida con gli Azzurri con la miglior difesa del torneo (solo un gol subito) e una voglia incommensurabile di portare a casa un titolo che manca dal Mondiale casalingo del 1966. Reduce da un percorso pressoché perfetto che l’ha vista “incepparsi” solo nella sfidafase a gironi contro i ...

Advertising

amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - apetrazzuolo : EURO 2020 - 'Ad un match dalla gloria', l'ottimismo della stampa inglese - napolimagazine : EURO 2020 - 'Ad un match dalla gloria', l'ottimismo della stampa inglese -