Euro 2020 | il cambio d’abito di Kate per la finale e l’esultanza di George

Leggi su dilei

(Di domenica 11 luglio 2021)Middleton non perde un colpo: dopo la quarantena, ha scelto di presenziare a due eventi importantissimi nello stesso giorno, lamaschile di Wimbledon e allo stadio di Wembley per latra Italia e Inghilterra. Un’occasione unica per lei, insieme a parte della propria famiglia: il Principe William e il figliodi Cambridge. Il look proposto daper latra Italia-Inghilterra non ha deluso (ma dopotutto non lo fa mai). Ha optato per un grande classico: il black and white, che è sempre una sicurezza: elegante e di grande raffinatezza. La Duchessa di Cambridge ...