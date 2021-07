Euro 2020, clima rovente a Londra per la finale. Petardi sotto l’hotel dell’Italia, bus presi d’assalto dai tifosi inglesi (Di domenica 11 luglio 2021) L’atmosfera è rovente a Londra dove, alle 21, si terrà la finale di Euro2020 tra la squadra padrona di casa, l’Inghilterra, e l’Italia. Nonostante i timori per l’aumento di contagi Covid alimentati dalla variante Delta, la giornata è cominciata con l’esplosione, alle prime ore del mattino, di alcuni Petardi e fuochi di artificio nella vicinanze dell’hotel che ospita la nazionale di Roberto Mancini. La notizia, riferita da Sky News Uk, attribuisce la bravata a un gruppetto di tifosi inglesi. Il sonno degli Azzurri comunque non è stato ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) L’atmosfera èdove, alle 21, si terrà laditra la squadra padrona di casa, l’Inghilterra, e l’Italia. Nonostante i timori per l’aumento di contagi Covid alimentati dalla variante Delta, la giornata è cominciata con l’esplosione, alle prime ore del mattino, di alcunie fuochi di artificio nella vicinanze delche ospita la nazionale di Roberto Mancini. La notizia, riferita da Sky News Uk, attribuisce la bravata a un gruppetto di. Il sonno degli Azzurri comunque non è stato ...

