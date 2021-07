Euro 2020, ci siamo. Wembley ore 21: la finale. Mancini agli azzurri: siamo forti, ma attenti a Sterling (Di domenica 11 luglio 2021) Euro 2020, ci siamo. Alle 21 di questa sera, lo stadio Wembley di Londra è pronto a trasformarsi in un’arena in cui i gladiatori azzurri sfideranno i leoni inglesi. È la notte di Mancini: l’uomo che ha ridato vigore alla nazionale. Nuova linfa al tifo tricolore. E, soprattutto, il ct che ha restituito a calciatori e appassionati del pallone, il sogno di un traguardo che ha fin qui tinto di blu il grigiastro cielo londinese. Il ct che centellina i sorrisi ma dispensa speranza di vittoria. L’allenatore grintoso in campo e schivo davanti le telecamere. Il leader di una ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 luglio 2021), ci. Alle 21 di questa sera, lo stadiodi Londra è pronto a trasformarsi in un’arena in cui i gladiatorisfideranno i leoni inglesi. È la notte di: l’uomo che ha ridato vigore alla nazionale. Nuova linfa al tifo tricolore. E, soprattutto, il ct che ha restituito a calciatori e appassionati del pallone, il sogno di un traguardo che ha fin qui tinto di blu il grigiastro cielo londinese. Il ct che centellina i sorrisi ma dispensa speranza di vittoria. L’allenatore grintoso in campo e schivo davanti le telecamere. Il leader di una ...

