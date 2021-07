Euro 2020, Ceferin soddisfatto: “Edizione memorabile, buona fortuna alle finaliste” (Di domenica 11 luglio 2021) “Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, Euro 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall’inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell’iconico stadio di Wembley. Mi unisco ai tifosi di tutto il mondo sperando di assistere a una partita che rimarrà negli annali“. Non nasconde la soddisfazione il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, in una dichiarazione sul sito ufficiale a poche ore dalla finale Italia-Ighilterra. Una Edizione iniziata col dramma sfiorato ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta,ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall’inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell’iconico stadio di Wembley. Mi unisco ai tifosi di tutto il mondo sperando di assistere a una partita che rimarrà negli annali“. Non nasconde la soddisfazione il presidente dell’Uefa, Aleksander, in una dichiarazione sul sito ufficiale a poche ore dalla finale Italia-Ighilterra. Unainiziata col dramma sfiorato ...

