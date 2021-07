Euro 2020, Bassetti: «Stasera evitate abbracci e contatti ravvicinati. Poi correte a vaccinarvi come Mancini» (Di domenica 11 luglio 2021) L’infettivologo Matteo Bassetti non le manda certo a dire e oggi, in vista della finalissima di Euro 2020, torna a parlare dell’accesso agli stadi e delle conseguenti limitazioni per il contenimento della pandemia del Coronavirus nel nostro Paese. «In Italia si continua a discutere delle regole con cui seguire la finale degli Europei, ma la partita ormai è Stasera. Siamo stati uno dei Paesi più conservatori sui criteri per accedere agli stadi, mentre avremmo potuto fare entrare liberamente almeno i vaccinati. E ancora oggi continuiamo con una discussione fuori tempo massimo tra chi vorrebbe limitare ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) L’infettivologo Matteonon le manda certo a dire e oggi, in vista della finalissima di, torna a parlare dell’accesso agli stadi e delle conseguenti limitazioni per il contenimento della pandemia del Coronavirus nel nostro Paese. «In Italia si continua a discutere delle regole con cui seguire la finale deglipei, ma la partita ormai è. Siamo stati uno dei Paesi più conservatori sui criteri per accedere agli stadi, mentre avremmo potuto fare entrare liberamente almeno i vaccinati. E ancora oggi continuiamo con una discussione fuori tempo massimo tra chi vorrebbe limitare ...

