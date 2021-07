Euro 2020, alla finale contro l’Inghilterra a Wembley gli Azzurri si inginocchiano contro il razzismo (Di domenica 11 luglio 2021) Allo stadio di Wembley, a Londra, gli Azzurri si sono inginocchiati contro il razzismo, nei primi minuti della finale di Euro 2020. Nelle settimane scorse era stato il capitano azzurro Giorgio Chiellini a spiegare, dopo le continue polemiche sulla questione, che la nazionale si sarebbe inginocchiata solo se anche gli avversari l’avessero fatto. «Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra». E così è stato. La squadra di Harry Kane si è inginocchiata in segno ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Allo stadio di, a Londra, glisi sono inginocchiatiil, nei primi minuti delladi. Nelle settimane scorse era stato il capitano azzurro Giorgio Chiellini a spiegare, dopo le continue polemiche sulla questione, che la nazionale si sarebbe inginocchiata solo se anche gli avversari l’avessero fatto. «Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra». E così è stato. La squadra di Harry Kane si è inginocchiata in segno ...

