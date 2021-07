Euro 2020, alla festa degli Azzurri a Wembley c’è anche Spinazzola! La coppa azzurra sotto il cielo di Londra – Il video (Di lunedì 12 luglio 2021) festa grande a Wembley, dove gli Azzurri hanno battuto i padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore e conquistato Euro 2020. Dopo 53 anni il trofeo continentale viene alzato di nuovo su da una selezione italiana. Stasera pure il cielo di Londra è un pò più azzurro. Tra i calciatori ricolmi di gioia anche Leonardo Spinazzola, entrato in campo munito di stampelle July 11, 2021 video: Twitter/@AntonioChiro Leggi anche: L’Italia è campione d’Europa! La festa ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021)grande a, dove glihanno battuto i padroni di casa dell’Inghilterra ai calci di rigore e conquistato. Dopo 53 anni il trofeo continentale viene alzato di nuovo su da una selezione italiana. Stasera pure ildiè un pò più azzurro. Tra i calciatori ricolmi di gioiaLeonardo Spinazzola, entrato in campo munito di stampelle July 11, 2021: Twitter/@AntonioChiro Leggi: L’Italia è campione d’pa! La...

