Esteri | Di Maio | “Non saranno le minacce a fermare l’azione dell’Italia nella lotta al terrorismo”

(Di domenica 11 luglio 2021) “Lo Stato islamico prenderà Roma“: è questa la sintesi poco rassicurante del messaggio apparso sulla rivista di propaganda jihadista al-Naba. Secondo l’analisi che per prima ne ha fatto il quotidiano La Repubblica, sull’organi digitale ufficiale dell’organizzazione sarebbe stato analizzato il discorso pronunciato dal Ministro degli, Luigi Di, in occasione del vertice anti-Daesh organizzato a Roma da Italia e Stati Uniti. Immediata la reazione del capo della diplomazia italiana affidata ai socialserata di ieri: “Nonle...

Giorgiolaporta : Luigi Di Maio è la persona più distante da me, ma nessun terrorista può permettersi di minacciare la mia Italia e i… - SkyTG24 : L’#Isis minaccia l’Italia e il ministro degli Esteri Luigi #DiMaio, che riceve dal mondo della politica pieno soste… - PaoloGentiloni : Solidarietà al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’impegno contro il terrorismo continua. - enribarillari : RT @TerlizziGerardo: Mentre l'Isis minaccia il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Lamorgese lascia i Porti aperti a fondamentalisti ed es… - sabrilla2121 : RT @MarcoNoel19: L' Isis minaccia il Ministro degli Esteri italiano. Poi scopre che è Di Maio e si scusa. -

Lo dichiarano i senatori cinquestelle della Commissionedi Palazzo Madama. Solidarietà europea - Un tweet di solidarietà per Diè arrivato anche dall'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. ...arrivata pronta la massima solidarietà al ministro degliLuigi Dianche dall'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche d'Italia, per le minacce dell'Isis rivolte a lui e all'Italia intera dopo la riunione ministeriale della Coalizione anti Daesh (...Roma, 10 lug 20:27 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso la sua "piena solidarietà" al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per le minacce ricevute dallo Stato ...Roma, 10 lug 20:24 - (Agenzia Nova) - "La mia piena solidarietà al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per le minacce ricevute, gesto inaccettabile": così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in ...