Emozione Messi. Videochiamata con la famiglia dopo il trionfo in Copa America (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Leo Messi vince il primo titolo con la sua Nazionale e non trattiene l’Emozione. dopo il fischio finale al Maracanà della finale di Copa America Argentina-Brasile decisa da Di Maria, l’argentino si è regalato una VIDEOchiamata con la moglie e i figli al centro del campo. Una delle tanti immagini emozionanti del fuoriclasse che ha anche trovato modo di abbracciare l’amico sconfitto Neymar. VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Leovince il primo titolo con la sua Nazionale e non trattiene l’il fischio finale al Maracanà della finale diArgentina-Brasile decisa da Di Maria, l’argentino si è regalato unacon la moglie e i figli al centro del campo. Una delle tanti immagini emozionanti del fuoriclasse che ha anche trovato modo di abbracciare l’amico sconfitto Neymar.SportFace.

Advertising

sportface2016 : Emozione #Messi: vince la #CopaAmerica e chiama la famiglia dal campo (VIDEO) - lucakobe24 : Una vittoria meritata, dopo 28 anni di attesa! Primo trofeo per #Messi in nazionale. Emozione unica per un campion… - Profilo3Marco : RT @Jany67606067: Leo che vince finalmente un premio con l'Argentina, mi sta dando la stessa gioia ed emozione che mi ha dato l'Italia in s… - hznll28 : RT @Jany67606067: Leo che vince finalmente un premio con l'Argentina, mi sta dando la stessa gioia ed emozione che mi ha dato l'Italia in s… - coloroto : RT @Jany67606067: Leo che vince finalmente un premio con l'Argentina, mi sta dando la stessa gioia ed emozione che mi ha dato l'Italia in s… -