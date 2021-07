Emerson Palmieri non rinnova | offerta Napoli al Chelsea Trovata soluzione per l’ingaggio

(Di domenica 11 luglio 2021) Ilfa un’perdel. Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo anno ed il club non ha ancora esercitato la clausola unilaterale per il rinnovo automatico. Questo non permette al club azzurro di chiedere il calciatore in prestito. A questo punto ildeve prevedere un’per. Secondo Gazzetta dello Sport un primo approccio da parte della SSCN c’è già stato: Col club inglese il ds napoletano ha già avuto qualche contatto, informativo più che operativo. Ha saputo, per ...

L'undici per la finalissima sarà lo stesso, dunque 4 - 3 - 3 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini edin difesa, Verratti, Jorginho e Barella a centrocampo, Chiesa, ...Perè noto l'interesse del Napoli, così come l'Inter è sulle tracce di Florenzi, tornato alla Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al ...In conferenza stampa, quando si è fatto il nome di Emerson Palmieri, il tecnico Luciano Spalletti ha ironizzato anche sull'eventuale telefonata ...Offerta Napoli per Emerson Palmieri, il club di De Laurentiis offre al Chelsea tra gli 8 ed i 10 milioni di euro per il cartellino.