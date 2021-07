Elicottero precipita nei boschi di Pontida | a bordo due uomini

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 luglio 2021) Un grosso spavento ma per fortuna nessun ferito. I Vigili del fuoco del distaccamento Zogno, i SAF della centrale di Bergamo sono intervenuti intorno a mezzogiorno di domenica per l’incidente di unin via San Benedetto. Il mezzo privato con adue persone ha perso quota cadendo neidi. I due passeggeri, un 60enne e un 71enne, sono stati affidati alle cure dei sanitari e poi trasportati in ambulanza agli ospedali di Ponte San Pietro e di Verdellino: non sarebbero in gravi condizioni. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato la zona dello ...