Elezioni Bulgaria: favorito il populista Trifonov (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi in Bulgaria la popolazione è chiamata alle urne per le Elezioni politiche, le seconde in pochi mesi. A sfidarsi saranno due candidati molto diversi tra loro. Da una parte c’è il tre volte premier Boyko Borisov, dall’altra il cantante-populista Slavi Trifonov. Per ora il favorito sembrerebbe Trifonov, che ha promesso la lotta alla corruzione Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Oggi inla popolazione è chiamata alle urne per lepolitiche, le seconde in pochi mesi. A sfidarsi saranno due candidati molto diversi tra loro. Da una parte c’è il tre volte premier Boyko Borisov, dall’altra il cantante-Slavi. Per ora ilsembrerebbe, che ha promesso la lotta alla corruzione

Advertising

ilpost : Se pensate che le elezioni in #Bulgaria possano essere un tema noioso, è perché non avete letto il profilo e la sto… - Billa42_ : Elezioni Bulgaria: favorito il populista Trifonov - watohal : Anche qui ingerenze degli usa sul voto, per controllare ancor più il paese? - Euro_comunica : Bulgaria, si torna alle urne per eleggere i membri del Parlamento - bulgariaitalia : Elezioni Bulgaria: alle anticipate senza certezze: Dopo essere già stati alle urne lo scorso aprile, domenica i bul… -