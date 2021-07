“Ecco dove dovete cercarla”. Saman Abbas, il fidanzato ne è certo: “È viva e si trova ‘lì'” (Di domenica 11 luglio 2021) Si torna a parlare della oscura vicenda sulla scomparsa di Saman Abbas. Secondo il fidanzato Ajub Saquib non c’è stato nessun omicidio, piuttosto il giovane ipotizza un rapimento con destinazione Francia o Spagna, dove la famiglia e i sodali della 18enne scomparsa da Novellara hanno agganci solidi e coperture. Insomma, secondo il ragazzo, Saman sarebbe segregata fuori dall’Italia e non sepolta sotto il suo suolo. Il 21enne pakistano punjabi Ajub ne è convinto, tanto convinto da esternare questa sua tesi in una intervista al Giorno. La spiegazione spiegherebbe anche il mancato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Si torna a parlare della oscura vicenda sulla scomparsa di. Secondo ilAjub Saquib non c’è stato nessun omicidio, piuttosto il giovane ipotizza un rapimento con destinazione Francia o Spagna,la famiglia e i sodali della 18enne scomparsa da Novellara hanno agganci solidi e coperture. Insomma, secondo il ragazzo,sarebbe segregata fuori dall’Italia e non sepolta sotto il suo suolo. Il 21enne pakistano punjabi Ajub ne è convinto, tanto convinto da esternare questa sua tesi in una intervista al Giorno. La spiegazione spiegherebbe anche il mancato ...

