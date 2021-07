È la domenica del tricolore, l?Italia vuole esplodere di gioia (Di domenica 11 luglio 2021) Usiamola senza pudore, per una volta, questa parola così impegnativa. Ma oggi è proprio liberazione. Senza scomodare precedenti storici ben più significativi, e senza voler di... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) Usiamola senza pudore, per una volta, questa parola così impegnativa. Ma oggi è proprio liberazione. Senza scomodare precedenti storici ben più significativi, e senza voler di...

Advertising

WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chi… - VVezzali : Straordinario @MattBerrettini ! Entri di diritto nella storia dello sport italiano e ci regali un'altra grandissima… - Agenzia_Ansa : Storico risultato per Berrettini a Wimbledon. L'azzurro ha battuto in 4 set il polacco Hurkacz ed è il primo tenni… - Pierluigi_Zanin : RT @PLamannag: Buongiorno e buona domenica a tutti Voi. Dio Vi Benedica e accompagni sempre nella vita. Sentiamoci chiamati e coinvolti da… - HababaAlaa : RT @Carla12049732: .....con lo spettacolo del Cervino innevato...auguro una radiosa domenica a tutti?? -