Doppia vittoria per Donnarumma: il portiere è stato eletto miglior giocatore del torneo (Di lunedì 12 luglio 2021) Il grande merito della vittoria dell'Italia è di Gianluigi Donnarumma. Dopo aver parato il rigore a Morata in semifinale, stasera Gigio ha parato due rigori, a Sancho e Saka, e ha consegnato la vittoria dell'Europeo all'Italia. Grazie a queste parate e alle altre grandi prestazioni nel corso di tutto il torneo, Donnarumma è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Un grande riconoscimento per uno dei migliori portieri al mondo attualmente.

