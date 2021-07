Doppia variante, la peggiore delle morti per coronavirus: il primo caso che inquieta il mondo (Di domenica 11 luglio 2021) Il primo caso al mondo. Per certo, il primo scoperto e tracciato. Un primo drammatico caso che arriva dal Belgio, dove una donna è stata contagiata dal coronavirus con due varianti: la Britannica e la Sudafricana. Il virus ha colpito una donna di 90 anni, morta poi in ospedale. Come spiegano dal nosocomio Olv Hospital di Aalst, si tratta di "uno dei primi casi documentati di co-inefzione con due varianti di Sars Cov-2 che destano preoccupazione". La donna non era vaccinata ed era stata ricoverata in ospedale lo scorso marzo per una caduta. Dunque il tampone, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Ilal. Per certo, ilscoperto e tracciato. Undrammaticoche arriva dal Belgio, dove una donna è stata contagiata dalcon due varianti: la Britannica e la Sudafricana. Il virus ha colpito una donna di 90 anni, morta poi in ospedale. Come spiegano dal nosocomio Olv Hospital di Aalst, si tratta di "uno dei primi casi documentati di co-inefzione con due varianti di Sars Cov-2 che destano preoccupazione". La donna non era vaccinata ed era stata ricoverata in ospedale lo scorso marzo per una caduta. Dunque il tampone, ...

