Donnarumma: “Siamo stati straordinari, non molliamo mai” (Di domenica 11 luglio 2021) Il portiere dell’Italia: “Non abbiamo mollato di un centimetro. Ce l’abbiamo fatta partendo da zero, Siamo una squadra fantastica e ci meritiamo questo successo” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 11 luglio 2021) Il portiere dell’Italia: “Non abbiamo mollato di un centimetro. Ce l’abbiamo fatta partendo da zero,una squadra fantastica e ci meritiamo questo successo” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Eurosport_IT : SIAMO CAMPIONI D'EUROPA! ?????? Il giusto epilogo per la Nazionale del CT Roberto Mancini: Bonucci pareggia i conti,… - Gazzetta_it : Donnarumma: 'Siamo stati straordinari, non molliamo mai' #EURO2020 #ITAENG - rtl1025 : ??#Donnarumma para l''ultimo rigore a #Saka e l'#Italia sale sul tetto d'Europa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Siamo CAMPIONI… - pupapeligrosa : Donnarumma stella degli europei e siamo tutti d'accordo - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Donnarumma: 'Siamo stati straordinari, non molliamo mai' #EURO2020 #ITAENG -