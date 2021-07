Donna muore contagiata contemporaneamente da due varianti Gli scienziati | ' Non era vaccinata'

(Di domenica 11 luglio 2021) Unadi 90 anni morta per il nel marzo scorso in Belgio, aveva contratto due del allo stesso tempo, quella Alfa e Beta, ovvero quella inglese e quella sudafricana. I medici che hanno riportato il ...

ilmessaggero.it

Nel caso dellanovantenne, in seguito deceduta, sono stati compiuti esami specifici. E i test di laboratorio hanno provato che l'infezione era stata causata simultaneamente da due varianti, ...Nel caso dellanovantenne, in seguito deceduta, sono stati compiuti esami specifici. E i test di laboratorio hanno provato che l'infezione era stata causata simultaneamente da due varianti, ...Come riporta “Il Mattino“, i medici che hanno riportato il caso all’attenzione dei media e hanno riferito che la donna non era stata vaccinata, e che probabilmente aveva contratto l’infezione da due ...Aalst – 90enne muore contagiata contemporaneamente da 2 varianti. Una 90enne, residente nella città di Aalst, in Belgio, è deceduta dopo essere stata infettata da due diverse varianti del Covid. La ...