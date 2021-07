Domenica Rai Sport | 11 Giugno 2021 | diretta Finale Euro 2020 ITALIA - Inghilterra

(Di domenica 11 luglio 2021) Come ogni fine settimana oggi,11 Luglio, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su...

Advertising

capuanogio : Tra i giornalisti al seguito della nazionale contagiati al #Covid c'è anche Alberto Rimedio, telecronista #Rai che… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - FBiasin : 'C'è anche Alberto Rimedio, telecronista #Rai, tra i giornalisti al seguito degli azzurri positivi al covid. Dovrà… - lalitapetila : RT @fcolarieti: Finali degli Europei a Londra e liberi tutti di Johnson. Impennata di contagi Delta. Positivo anche Rimedio. Il telecronist… - C6Graziella : RT @bepivigna: Domenica 11 luglio, ore 9.30, su RAITRE REGIONE (TV) continua il viaggio nella Sardegna del Novecento tra illustrazione e fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Rai

RAI - Radiotelevisione Italiana

Svoltasi finora senza pubblico, la Coppa America assegna questa notte al Maracanà (ore 2 diin Italia, le 21 di sabato in Brasile) il titolo di campione continentale con la finale tra la Seleçao di Neymar e l'Argentina di Messi . Finora il torneo, a causa della pandemia, si è ...Domani11 luglio è il gran giorno, con la Nazionale che dovrebbe scendere in campo con gli ...senza Rimedio, ridateci Bruno Pizzul! Social impazziti ma il telecronista gela tutti 'È ...“Il Papa sta riprendendo gradualmente il lavoro”. Papa Francesco 'sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell'appartamento. Il capo di Stato ungherese, Janos Ade ...34Temperature previste per domenica 11 luglio 2021 in Sicilia 20:05Ripulita la Porta dei greci: "Dopo tanto tempo ritorna un po' di decoro" 20:04Montante si difende in aula e chiede di essere ...