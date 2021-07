Djokovic vince a Wimbledon, Berrettini ko in 4 set (Di domenica 11 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic vince la 134esima edizione del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, disputata sui campi in erba dell'All England Club di Londra. In finale, il tennista serbo, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto l'azzurro Matteo Berrettini, 9 del ranking internazionale, in quattro set col punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3, dopo tre ore e 24 minuti di gioco. Il 25enne romano, primo italiano nella storia a raggiungere la sfida decisiva per il titolo sui prestigiosi prati della capitale inglese, ha lottato per lunghi tratti alla pari con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novakla 134esima edizione del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, disputata sui campi in erba dell'All England Club di Londra. In finale, il tennista serbo, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto l'azzurro Matteo, 9 del ranking internazionale, in quattro set col punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3, dopo tre ore e 24 minuti di gioco. Il 25enne romano, primo italiano nella storia a raggiungere la sfida decisiva per il titolo sui prestigiosi prati della capitale inglese, ha lottato per lunghi tratti alla pari con ...

WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE IL TORNEO Sconfitto Berrettini in 4 set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) 20° Slam per il… - RadioItalia : A Wimbledon vince Novak Djokovic in quattro set, per Matteo Berrettini un torneo indimenticabile! Il vincitore Dj… - Fprime86 : RT @sportnotizie24: Matteo #Berrettini lotta e gioca bene per 3 ore e 24 minuti, ma non basta contro Novak #Djokovic! Il serbo vince ancora… - NewSicilia : Quattro set combattuti che hanno portato alla sconfitta del 25enne italiano #Newsicilia -