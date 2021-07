Djokovic: “Oggi è stata più di una battaglia, bravo Matteo” (Di domenica 11 luglio 2021) “Oggi è stata più di una battaglia. Congratulazioni a Matteo, Oggi una partita dura. Non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai questo tennis, incredibile, potente, un vero martello, ho i segni sulla pelle”. Lo ha detto il campione di Wimbledon, Novak Djokovic dopo il successo su Matteo Berrettini in quattro set. “Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più grande sogno da bambino. Me lo continuo a ripetere quanto sia speciale questo, per non dare nulla per scontato, devo essere consapevole che questo è un grande onore. A casa in ... Leggi su funweek (Di domenica 11 luglio 2021) “più di una. Congratulazioni auna partita dura. Non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai questo tennis, incredibile, potente, un vero martello, ho i segni sulla pelle”. Lo ha detto il campione di Wimbledon, Novakdopo il successo suBerrettini in quattro set. “Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più grande sogno da bambino. Me lo continuo a ripetere quanto sia speciale questo, per non dare nulla per scontato, devo essere consapevole che questo è un grande onore. A casa in ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? Per voi, per noi! ?? Ore 15 a #Wimbledon: #Berrettini-#Djokovic ?? Or… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Sfuma il sogno di Berrettini, la finale di Wimbledon va a Djokovic - ispettore_l : 24 anni e prima finale a #Wimbledon, contro un Nole Djokovic fenomenale. Oggi Matteo ha imparato tantissimo e gli s… - zazoomblog : Tennis: Djokovic oggi è stata più di una battaglia bravo Matteo - #Tennis: #Djokovic #stata #battaglia - MaxSentenza : @FrankRuJuve Frank questo per il futuro. Ma Djokovic oggi non lo battevi. C era poco da fare. Troppo solido e quand… -