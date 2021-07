Djokovic-Berrettini, Russell Crowe tifa per l'italiano a Wimbledon (Di domenica 11 luglio 2021) Un endorsement importante per Matteo Berrettini impegnato oggi nella sfida contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, arriva anche da Russell Crowe che sul suo account Twitter tifa per il nono al... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 11 luglio 2021) Un endorsement importante per Matteoimpegnato oggi nella sfida contro il numero uno al mondo Novak, arriva anche dache sul suo account Twitterper il nono al...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - CorrAzzurro : 6-5 Djokovic, va al servizio #Matteo. #Djokovic le prende tutte, Berrettini al 55% di prime di servizio.… - DG_Xian : #BerrettiniDjokovic con questo facile 40-0 si capisce già il gioco che sta facendo Djokovic, ovvero sfiancare Berrettini al più presto. -