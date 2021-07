Di Maria gol | Messi urla di gioia | Brasile k o | Argentina sul trono del Sudamerica

(Di domenica 11 luglio 2021) Il trionfo più atteso e sudato, quello che spezza un digiuno di 28 anni per un popolo intero e che finalmente consacra (anche) in nazionale il più grande giocatore al mondo:campione del Sud ...

... Paredes per Rodriguez e Diper Gonzalez. Azzardi che si rivelano ben presto azzeccati, soprattutto nel caso del 'Fideo', vera arma in più nei primi 45' ben al di là dello strepitosocon ...Ildella vittoria dell'Albiceleste, nella 47ma edizione del torneo continentale latinoamericano, è stato segnato dall'ala del Paris SG Angel Di, che ha fatto tremare la Seleçao al 22mo ...Minuti nel finale anche per Pezzella e Nico Gonzalez entrati entrambi al 78'. A decidere il match il pallonetto al 21' di Di Maria su assist di De Paul. Primo titolo per Messi con la Seleccion dopo 4 ...Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la nazionale albiceleste, che si impone nel campionato continentale sudamericano per la prima volta dopo 28 anni ...