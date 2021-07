Di Maria gol | Messi urla di gioia | Brasile k o | Argentina sul trono del Sudamerica

(Di domenica 11 luglio 2021) Un gol dell’ala su assist di De Paul decide la finale: per Leo è il primo grande trofeo con la maglia dell’. In ombra Neymar Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

In avvio di ripresa il Brasile spinge forte sull'acceleratore e al 53 trova ildel pari con Richarlison, rete che però viene annullata per fuorigioco. E' ancora l'attaccante Verdeoro a provarci con un gran tiro da dentro l'area di rigore ma Emiliano Martinez è felino nel ...Ha vinto l'Argentina che ha sconfitto il Brasile per 1 - 0,di Di. Altri due eventi storici a loro modo, e trasportivi. Il primo Angelus di papa Francesco ed il primo volo turistico ...Primo successo in nazionale per il fenomeno del Barcellona: nella finale, però, è decisivo Di Maria, autore del gol che ha steso il Brasile ...Per Lionel Messi si tratta del primo trofeo in nazionale. Il gol della vittoria dell'Albiceleste, nella 47ma edizione del torneo continentale latinoamericano, è stato segnato dall'ala del Paris SG Ang ...