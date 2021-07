De Stefani, Pietrangeli e Panatta: quando le finali di Slam parlavano italiano (Di domenica 11 luglio 2021) A oltre 45 anni dall'impresa di Adriano Panatta al Roland Garros 1976, l'Italia torna a recitare un ruolo da protagonista aumentando di un'unità il contingente delle presenze azzurre nelle finali Slam. Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) A oltre 45 anni dall'impresa di Adrianoal Roland Garros 1976, l'Italia torna a recitare un ruolo da protagonista aumentando di un'unità il contingente delle presenze azzurre nelle

Advertising

josemorgado : Italians who reached singles Grand Slam finals: Nicola Pietrangeli, 4 Francesca Schiavone, 2 Giorgio de Stefani,… - Gazzetta_it : De Stefani, Pietrangeli e Panatta: quando le finali di Slam parlavano italiano #Wimbledon - tweetnewsit : #Berrettini è il primo italiano in finale a #Wimbledon, ma prima di lui De Stefani, Pietrangeli e Panatta erano arr… - AlessioLoGaglio : RT @GeorgeSpalluto: Sarà la 7^ finale Slam con un italiano in campo a livello maschile (bilancio 3-3). Dopo le 4 di Pietrangeli al Roland G… - pablogaudio : Tenistas ???????? finalistas de Grand Slam: Roland Garros ????: 1932 De Stefani ?. 1959/1960 Pietrangeli ?. 1961/1964 P… -