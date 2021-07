De Paul | “Vincere al Maracana ha superato ogni aspettativa Messi il migliore di tutti i tempi”

(Di domenica 11 luglio 2021) Intervenuto nel post partita della finale tra Argentina–Brasile, finita 1-0 per l’Albiceleste con conseguente conquista della Copa America, il centrocampista argentino Rodrigo De, che con il suo assist al bacio, ha lanciato a rete Angel Di Maria. Queste le sue parole: “In questo momento d’incertezza per il paese, sento che le persone sono tornate ad abbracciarsi. Questa Copa America è più di quanto sognassimo. Diventare campioni alcontro il Brasile supera davvero. Sono molto felice.aveva bisogno dinoi enoi avevamo ...

... che al 22' del primo tempo, grazie ad un'invenzione di Rodrigo De, si è involato sulla destra,... l'Argentina ha vinto il suo primo titolo in terra brasiliana, tornando adopo 28 anni di ...La finale di Copa America 2021 sorride all'Argentina che vendica la gara del 2007, torna a... Al 22 c'è l'1 - 0 che apre e chiude le marcature: Deinventa un corridoio filtrante, Renan ...Rodrigo de Paul, centrocampista dell'Argentina e migliore in campo nella finale di Copa America vinta col Brasile, a fine partita ha parlato.Dopo 28 anni di digiuno, l'Argentina di Messi torna a vincere la Coppa America. E lo fa al Maracanà di Rio de Janeiro, battendo in finale il Brasile. A ...