Dayane Mello ufficialmente fidanzata | “Volata a Caserta per conoscere la famiglia di lui” FOTO

(Di domenica 11 luglio 2021) Una volta terminata l’esperienza del Grande Fratello Vip,pare si sia. Era da diverse settimane che non si faceva altro che parlare di un ipotetico nuovo rapporto per l’ex gieffina. È bene, in queste ore sono sopraggiunte delle notizie molto positive sulla vicenda. Nello specifico sembra che la protagonista si sia L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

moonstar_belle : RT @3getyouthemoon: IL CALCIO FEMMINILE ITALIANO RIPARTA DA DAYANE MELLO - stanchissima2 : Ovviamente si tifa il Brasile perché ci ha donato Dayane Mello - Elena16561711 : Danilo, Alex Sandro, Dayane Mello ???????????? - blackXf7 : RT @Cla_MultiFandom: Oggi sono fiera di seguire Dayane Mello per il suo essere genuina, spontanea, UMILE! Dayane e' Luce, si sa mettere in… - jess_jede : RT @3getyouthemoon: IL CALCIO FEMMINILE ITALIANO RIPARTA DA DAYANE MELLO -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

GUARDA QUI>> "Sei una bellezza pazzesca",bikini e fisico da statua: e' perfetta FOTO Gigi D'Alessio, la confessione amara dopo tanto tempo GUARDA QUI>> "La coppia perfetta". Martina ...ha messo in campo l'artiglieria pesante pubblicando quattro scatti, uno più bello dell'altro in cui appare solo con un bikini microscopico per la gioia dei suoi follower su Instagram La ...Dayane Mello è una modella brasiliana che ben presto si è fatta conoscere anche in Italia partecipando a diversi reality. Qualche anno fa ha partecipato all’Isola dei Famosi conquistando il cuore dell ...Su Instagram Selvaggia Roma ha lanciato una stoccata agli ex coinquilini del GF Vip. Ma a chi sono rivolte le sue parole?