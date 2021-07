“Da te proprio no…”. Laura Pausini, bufera dopo la morte di Raffaella Carrà (Di domenica 11 luglio 2021) Non l’hanno presa bene i fan di Laura Pausini, dopo un post dedicato a Raffaella Carrà. La grande voce romagnola è anche stata attaccata sui social per non aver presenziato ai funerali della Regina della Tv, con la quale condivideva un’importante amicizia. Tutto è iniziato parlando sulla questione del funerale non presenziato dalla Pausini. Un utente l’ha criticata su Instagram scrivendole: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”. A quel punto l’artista ha replicato a tono, spiegando perché non ha preso parte alle esequie. “Se fossi stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Non l’hanno presa bene i fan diun post dedicato a. La grande voce romagnola è anche stata attaccata sui social per non aver presenziato ai funerali della Regina della Tv, con la quale condivideva un’importante amicizia. Tutto è iniziato parlando sulla questione del funerale non presenziato dalla. Un utente l’ha criticata su Instagram scrivendole: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”. A quel punto l’artista ha replicato a tono, spiegando perché non ha preso parte alle esequie. “Se fossi stata ...

