Da «Come on England» a «We Kane be heroes» e il capitano inglese vestito da Giulio Cesare: Inghilterra-Italia vista dai tabloid inglesi (Di domenica 11 luglio 2021) Ci siamo. È il giorno della finale degli Europei. Inghilterra e Italia scenderanno in campo questa sera a Wembley, con fischio di inizio alle 21. Su quel campo si giocherà la vittoria della nostra nazionale con un’Inghilterra carichissima, Come mostrano le prime pagine dei tabloid inglesi. Si parte dal The Mail: «Come on England», si legge. E viene mostrato il messaggio di buona fortuna inviato dalla Famiglia reale ai calciatori inglesi. La Regina ha elogiato «lo spirito, l’impegno e l’orgoglio» della sua squadra in vista ... Leggi su open.online (Di domenica 11 luglio 2021) Ci siamo. È il giorno della finale degli Europei.scenderanno in campo questa sera a Wembley, con fischio di inizio alle 21. Su quel campo si giocherà la vittoria della nostra nazionale con un’carichissima,mostrano le prime pagine dei. Si parte dal The Mail: «on», si legge. E viene mostrato il messaggio di buona fortuna inviato dalla Famiglia reale ai calciatori. La Regina ha elogiato «lo spirito, l’impegno e l’orgoglio» della sua squadra in...

