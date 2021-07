Cristina Quaranta | che fine ha fatto? Cosa fa oggi l’ex velina di Striscia la Notizia

(Di domenica 11 luglio 2021) Divenuta nota al grande pubblico comedilaè scomparsa dai radar già da tempo:fa? La carriera televisiva diè cominciata nel 1990 a Domenica In, programma nel quale è rimasta anche l’anno successivo. A scoprirla e portarla in televisione è stato Gianni Bomcompagni, il quale l’ha voluta nel 1992 per il suo nuovo programma per ragazzi tutto al femminile: Non è la Rai. In quegli anni, seppur giovanissima, ha lavorato in tantissime ...

Ragazza di Non è la Rai, velina di Striscia La Notizia,è stato un volto molto noto nella Tv degli anni '80 e '90. Da tempo, tuttavia, è lontana dal piccolo schermo e vive una vita molto diversa da quella della star della Tv....Dopo Non è la Rai , Striscia la Notizia e l'Isola dei Famosi (la prima eliminata della terza edizione),è sparita dalla TV ed oggi fa due lavori: commessa di giorno e cameriera di sera . Ex di Non è la Rai: "Oggi faccio due lavori per mantenermi!" I clienti mi fanno un sacco di ...Ex lolita di Non è la Rai: “Faccio due lavori per mantenermi lontana dalla TV", poi il retroscena su Gianni Boncompagni “S’innamorò di me”.Cristina Quaranta, cosa fa oggi? L'ex ragazza di Non è la Rai racconta di aver cambiato totalmente vita e di aver vissuto un periodo molto difficile ...