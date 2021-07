Cpr Milano, in stato di abbandono i malati con patologie psichiche (Di domenica 11 luglio 2021) Al centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) di Via Corelli a Milano, sono in aumento i migranti con patologie psichiche. Lo denuncia l’associazione Naga, alla quale le cooperative che gestiscono il Cpr hanno chiesto un aiuto. C’è bisogno di medici volontari che effettuino visite specialistiche. «Tale richiesta sarebbe un’ulteriore conferma dell’assenza di un protocollo d’intesa tra Prefettura e strutture pubbliche sanitarie sul territorio, previsto all’art. 3 del Regolamento CIE 2014. Questa assenza risulta a nostro avviso di estrema gravità, considerando soprattutto l’apertura del Cpr a settembre 2020 e il conseguente vuoto di tutela ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021) Al centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) di Via Corelli a, sono in aumento i migranti con. Lo denuncia l’associazione Naga, alla quale le cooperative che gestiscono il Cpr hanno chiesto un aiuto. C’è bisogno di medici volontari che effettuino visite specialistiche. «Tale richiesta sarebbe un’ulteriore conferma dell’assenza di un protocollo d’intesa tra Prefettura e strutture pubbliche sanitarie sul territorio, previsto all’art. 3 del Regolamento CIE 2014. Questa assenza risulta a nostro avviso di estrema gravità, considerando soprattutto l’apertura del Cpr a settembre 2020 e il conseguente vuoto di tutela ...

AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Al #CPR di Via Corelli a #Milano sono in aumento i migranti con patologie psichiche. Lo denuncia l’associazione Naga.… - anastasiamadam : RT @JigginoRuss: Una persona reclusa nel CPR di via Corelli a Milano è caduta dal tetto durante una protesta. È rimasta esanime a terra, tr… - TeneraValse : RT @francofontana43: Cpr di Milano. In stato di abbandono i migranti con patologie psichiche @ildubbionews - LulluBen : RT @nocpr1: Milano, migrante precipita dal tetto del Cpr. Il video choc: 'Non chiamate nemmeno un medico'. Chiudere i Cpr subito #nocpr htt… - FMartina1 : RT @JigginoRuss: Una persona reclusa nel CPR di via Corelli a Milano è caduta dal tetto durante una protesta. È rimasta esanime a terra, tr… -