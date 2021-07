(Di domenica 11 luglio 2021) Sono 125 i nuovida-19 registrati, 11, in, per un numero totale di 426.413 infetti dall’inizio dell’epidemia. Zero i decessi. Lo riferisce ildella Regione. Si registra anche un nuovo, che porta il numero complessivo delle vittime a 11.621. Risalgono i dati delle terapie intensive, 16, con 2 ricoveri in più rispetto a ieri. Stabile a 229, il numero dei malatinelle normali aree mediche. I casi attualmente positivi sono 5.008 (+95 in 24 ore), mentre i negativizzati sono 409.784 (+29 in un ...

Advertising

infoitinterno : Covid Veneto, oggi 125 contagi e un decesso: bollettino 11 luglio - italiaserait : Covid Veneto, oggi 125 contagi e un decesso: bollettino 11 luglio - fisco24_info : Covid Veneto, oggi 125 contagi e un decesso: bollettino 11 luglio: I dati della Regione - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Festa privata di ventenni trevigiani a Jesolo: 13 giovani positivi al Covid - L'Arena - lorenzocasalin4 : Festa privata di ventenni trevigiani a Jesolo: 13 giovani positivi al Covid - L'Arena -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

È inoltre possibile accedere direttamente ai Puntiper l'esecuzione gratuita del tampone (gli orari di apertura sono riportati alla pagina - https://www.aulss5..it/Punti -). Da ...E' gi stato al nuovo stadio di Wembley? A Londra c' anche il mio nipotino Gabriel,a parte ci andiamo e torneremo ad andarci spesso. In quello stadio ho visto nel 2014 la finale per passare in ...“Ci possono essere vettori che non applicano misure rigide Lo ha… Leggi Intanto la Germania ha inserito la Spagna e il Portogallo tra le aree a rischio Covid, ma per ora non vi sono conseguenze ...Sono 125 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 11 luglio, in Veneto, per un numero totale di 426.413 infetti dall’inizio dell’epidemia. Zero i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione.