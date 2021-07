Covid, variante Delta: domani tavolo tecnico del ministero della Salute (Di domenica 11 luglio 2021) Torna a preoccupare la diffusione del Covid nel nostro Paese. Si riunirà domani il tavolo tecnico del ministero della Salute che – a quanto si apprende – è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione delle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce della variante Delta. Tra le proposte, Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 11 luglio 2021) Torna a preoccupare la diffusione delnel nostro Paese. Si riuniràildelche – a quanto si apprende – è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione delle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce. Tra le proposte,

