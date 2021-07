Covid Sicilia, oggi 183 contagi e 2 morti: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 183 i contagi rilevati oggi, 11 luglio, in Sicilia, dove sono stati 7.322 i tamponi processati. Il tasso di positività sale al 2,49% dal 1,88% di ieri. Lo riferisce il bollettino del ministero della Salute. I morti sono stati 2, che portano il numero totale dei decessi sull’isola a 5.992. I guariti sono 78, mentre il numero delle persone attualmente positive è di 3.650, di cui 3.504 in isolamento domiciliare. Il ricoverati sono 146 (-2) di cui 17 in terapia intensiva (-2) e 129 in area medica (ieri erano 131). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 183 irilevati, 11, in, dove sono stati 7.322 i tamponi processati. Il tasso di positività sale al 2,49% dal 1,88% di ieri. Lo riferisce ildel ministero della Salute. Isono stati 2, che portano il numero totale dei decessi sull’isola a 5.992. I guariti sono 78, mentre il numero delle persone attualmente positive è di 3.650, di cui 3.504 in isolamento domiciliare. Il ricoverati sono 146 (-2) di cui 17 in terapia intensiva (-2) e 129 in area medica (ieri erano 131). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

quotidianodirg : Covid Sicilia, 183 nuovi positivi: 36 a Ragusa - infoitinterno : Sicilia, covid: 183 nuovi casi e 2 morti - infoitinterno : Covid, sono 183 i nuovi positivi in Sicilia - infoitinterno : Covid, i contagi in Sicilia: sono 183 i nuovi positivi, 2 le vittime - VivereTrapani : Covid, il bollettino dell'11 luglio: in Sicilia 2 morti e 183 contagi Covid, il bollettino dell'11 luglio: in Sicil… -