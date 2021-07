Covid, report Kapersky: italiani disposti a rinunciare alla privacy per il Green Pass (Di domenica 11 luglio 2021) Una nuova ricerca dell’azienda di cybersecurity Kaspersky indaga la disponibilità dei cittadini di alcuni paesi Europei a rinunciare a parte della loro privacy in favore del GreenPass. Per la maggior parte degli italiani il Green Pass vale più della propria privacy. A dirlo è la nuova ricerca di Kaspersky, multinazionale global leader in servizi e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 11 luglio 2021) Una nuova ricerca dell’azienda di cybersecurity Kaspersky indaga la disponibilità dei cittadini di alcuni paesi Europei aa parte della loroin favore del. Per la maggior parte degliilvale più della propria. A dirlo è la nuova ricerca di Kaspersky, multinazionale global leader in servizi e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Covid, report Kapersky: italiani disposti a rinunciare alla privacy per il Green Pass Una nuova ricerca dell’azienda di cybersecurity Kaspersky indaga la disponibilità dei cittadini di alcuni paesi Europei a rinunciare a parte della loro privacy in favore del GreenPass.

