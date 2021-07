Covid, padre ragazzo bloccato a Malta: “sono stanchi, autorità italiane agiscano” (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Nessuna novità ancora per il gruppo di 80 minori in quarantena in un hotel Covid a Malta, 21 positivi e 59 negativi al tampone rapido. Il molecolare richiesto dai genitori in modo da consentire ai negativi di abbandonare la struttura non è ancora stato effettuato ed i ragazzi, tra i 14 e i 16 anni, manifestano segni di stanchezza. “sono a Malta dal 24 giugno. Dopo un anno di lockdown questo è un epilogo ingrato. sono minori, chiusi in stanze a due ed in alcuni casi singole. Soli. Ci appelliamo ancora alle autorità italiane: ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Nessuna novità ancora per il gruppo di 80 minori in quarantena in un hotel, 21 positivi e 59 negativi al tampone rapido. Il molecolare richiesto dai genitori in modo da consentire ai negativi di abbandonare la struttura non è ancora stato effettuato ed i ragazzi, tra i 14 e i 16 anni, manifestano segni di stanchezza. “dal 24 giugno. Dopo un anno di lockdown questo è un epilogo ingrato.minori, chiusi in stanze a due ed in alcuni casi singole. Soli. Ci appelliamo ancora alle: ...

