Covid oggi Puglia, 34 contagi e zero morti: bollettino 11 luglio (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 34 i contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 11 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Ancora in calo, quindi, i nuovi casi di Covid19 a fronte di una diminuzione di test rispetto a ieri. In aumento, anche se contenuto, i nuovi guariti mentre sono in crescita gli attuali positivi, un fatto che non accadeva da tanto tempo. Stabile il dato sui ricoverati. Come si può leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute oggi, su 4.011 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) Sono 34 ida coronavirus insecondo ildi, 11. Non si registrano invece nuovi decessi. Ancora in calo, quindi, i nuovi casi di19 a fronte di una diminuzione di test rispetto a ieri. In aumento, anche se contenuto, i nuovi guariti mentre sono in crescita gli attuali positivi, un fatto che non accadeva da tanto tempo. Stabile il dato sui ricoverati. Come si può leggere nelepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, su 4.011 ...

Advertising

Adnkronos : Covid in Gb, la Variante Delta corre: 32mila contagi in un giorno. - Antonio_Tajani : Oggi siamo in Valle D'Aosta. Incontri con associazioni, militanti e cittadini. Pronto a ribadire il nostro sostegno… - marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Coronavirus, 87 nuovi casi, un decesso: qualche ricoverato in meno negli ospedali. Le persone ric… - EquityDiamond : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 1.394 CONTAGI; 13 DECESSI!!! SUPERATI I 127.700 (127.731) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TA… -